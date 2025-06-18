Компания iQOO продолжает работать над своим новым компактным планшетом, что следует из сообщения информатора Digital Chat Station, раскрывшего некоторые характеристики будущей новинки, пишет издание Gizmochina.
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Как утверждает информатор, компактный планшет iQOO оснастят 8.35-дюймовой LCD-панелью с разрешением 3K+ и высокой частотой обновления. Отмечается, что производитель ещё не решил, какой именно чипсет будет использовать, но выбирает из возможных вариантов в виде Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400+, что указывает на высокое быстродействие устройства.
Новинка будет позиционироваться в качестве тонкой и лёгкой игровой модели флагманского уровня. Ожидается, что планшет от iQOO будет конкурировать с уже представленными на рынке Lenovo Legion Y700 (Gen 4) и RedMagic Gaming Tablet 3 Pro, а также с готовящимся к запуску Redmi K Pad.
Дебют компактного игрового планшета от iQOO, согласно утечкам, может состояться во второй половине текущего года.