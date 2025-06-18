Запуск модели ожидается во второй половине 2025 года.

Компания iQOO продолжает работать над своим новым компактным планшетом, что следует из сообщения информатора Digital Chat Station, раскрывшего некоторые характеристики будущей новинки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, компактный планшет iQOO оснастят 8.35-дюймовой LCD-панелью с разрешением 3K+ и высокой частотой обновления. Отмечается, что производитель ещё не решил, какой именно чипсет будет использовать, но выбирает из возможных вариантов в виде Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400+, что указывает на высокое быстродействие устройства.

Новинка будет позиционироваться в качестве тонкой и лёгкой игровой модели флагманского уровня. Ожидается, что планшет от iQOO будет конкурировать с уже представленными на рынке Lenovo Legion Y700 (Gen 4) и RedMagic Gaming Tablet 3 Pro, а также с готовящимся к запуску Redmi K Pad.

Дебют компактного игрового планшета от iQOO, согласно утечкам, может состояться во второй половине текущего года.