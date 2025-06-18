Производитель раскрывает дополнительную информацию о возможностях смартфона

Компания Xiaomi продолжает готовиться к запуску своего нового топового смартфона Redmi K80 Ultra, рассказывая о преимуществах предстоящей новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Производитель сообщает, что смартфон Redmi K80 Ultra получит ёмкую аккумуляторную батарею на 7410 мА·ч — это почти на 35% больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, хотя и чуть уступает показателю Redmi Turbo 4 Pro, достигающему 7550 мА·ч. Компания утверждает, что аккумулятор способен поддерживать автономную работу устройства в течение 2,26 дня.

Также заявлена поддержка быстрой 100-Вт зарядки и технологии Bypass Charging Plus, обеспечивающей меньший износ батареи в процессе длительного использования. Запуск смартфона Redmi K80 Ultra состоится в Китае к концу июня текущего года.