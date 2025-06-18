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Дебют компактного смартфона Vivo X200 FE состоится 23 июня
Модель оснастят 6,31-дюймовым экраном

Компания Vivo готовится к предстоящему запуску своего нового компактного смартфона X200 FE, который состоится раньше, чем предполагалось, пишет издание GSMArena.

Если в более ранних утечках говорилось, что смартфон Vivo X200 FE будет официально представлен 10 июля, то производитель сообщает, что новинка дебютирует 23 июня текущего года. Также стало известно, что модель будет выпускаться в чёрном, жёлтом, розовом и голубом цветовых оформлениях.

На задней панели устройства расположится тройная камера, разработанная совместно с ZEISS, а на фронтальной стороне в круглом вырезе экрана разместится селфи-камера.

Подразделение Vivo в Малайзии сообщает, что новинка обзаведётся 6,31-дюймовым экраном «ZEISS Master Colour Display» и будет предлагаться в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, хотя не исключены и другие варианты.

Источник фото: GSMArena

Ожидается, что Vivo X200 FE станет ребрендингом модели S30 Pro mini, оснащённой AMOLED-панелью с разрешением 1216p и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основной камерой, дополненной 50-Мп перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и 8-Мп сверхширокоугольным модулем, 50-Мп селфи-камерой с автофокусом и пылевлагозащищённым корпусом с рейтингом IP68/IP69.

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#vivo x200 fe
Источник: gsmarena.com
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