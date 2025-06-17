Компания уже работает над исправлением.

Компания Microsoft выпустила очередной патч безопасности для поддерживаемых версий Windows и Windows Server несколько дней назад, устранив несколько проблем, но, как это иногда бывает, добавив новые — в частности, некоторые администраторы указывают на нестабильную работу сервиса DHCP в Windows Server после обновления, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что после установки апдейта за 10 июня текущего года некоторые пользователи и системные администраторы Windows Server столкнулись с проблемами, связанными с работоспособностью сервиса DHCP, обеспечивающего назначение IP-адресов в локальной сети и управление соответствующими сетевыми конфигурациями.

Microsoft признала неполадку, отметив, что после инсталляции июньского патча безопасности в Windows Server 2016, 2019, 2022 и 2025 сервер DHCP может периодически переставать функционировать. Софтверный гигант уже работает над устранением данной проблемы, хотя период выхода исправления пока не называет.