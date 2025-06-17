Компании пришлось внести изменения в работу Windows Hello для повышения безопасности.

Компания Microsoft подтверждает невозможность разблокировки по лицу в Windows Hello с использованием только инфракрасного датчика после апрельского обновления Windows, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Если ранее инструмент Windows Hello, при помощи которого реализуются механизмы безопасности для входа в свои учётные записи и доступа к конфиденциальным данным, поддерживал разблокировку по лицу при помощи ИК-датчиков, создавая 3Д-скан лица пользователя подобно технологии Face ID от Apple, то теперь дополнительно требуется цветная веб-камера.

Учитывая, что инфракрасные датчики способны эффективно работать в условиях низкой освещённости, а большинство веб-камер такой возможности лишены, Windows Hello теперь не сможет работать в темноте, что может доставить некоторые неудобства.

Microsoft подтверждает эти изменения, заявляя, что они были необходимы для устранения недавно обнаруженной уязвимости в Windows Hello. Журналисты издания проверили работоспособность изменённого механизма аутентификации, отметив, что при слабом тёплом освещении он функционирует, а вот в более тёмной обстановке, хоть и не в полном сумраке, работать отказывается.

Интересно, что пользователи нашли обходной путь, позволяющий вернуть возможность применения только ИК-датчиков — для этого они попросту отключают веб-камеру в Диспетчере устройств.