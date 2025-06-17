Новинка имеет низкое время отклика, составляющее 1 мс.

Компания ViewSonic презентует свой новый игровой монитор VX25G26 с заманчивым соотношением цены и качества, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Геймерский монитор ViewSonic VX25G26 снабжён 24.5-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 2K (2560x1440 точек), частотой обновления до 250 Гц в разогнанном режиме и временем отклика GtG 1 мс, что позволяет минимизировать размытие картинки и появление ореолов в динамичных сценах. Для устранения визуальных артефактов устройство поддерживает технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync.

Новинка охватывает 90 и 100 % цветовых пространств DCI-P3 и sRGB соответственно, достигает яркости 450 нит и имеет поддержку HDR, а также оснащается встроенным фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания, снижая нагрузку на зрение в процессе длительных игровых сессий или работы, но не влияя на цветовой баланс.

Для подключения монитора имеется два разъёма HDMI 2.1, ограниченные частотой обновления 144 Гц, и два DisplayPort 1.4, обеспечивающие показатель до 250 Гц. Новинка оснащается джойстиком, упрощающим управление, эргономичной подставкой и RGB-подсветкой на задней панели.

Стоимость игрового монитора ViewSonic VX25G26 на китайской площадке JD.com составляет 1099 юаней (153 доллара США).