Новинка оснащена флагманским чипсетом Dimensity 9400+ и дискретным графическим чипом D2

Бренд Redmi готовится к запуску своего нового смартфона Redmi K80 Ultra, продолжая постепенно раскрывать информацию о его возможностях, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Производитель сообщает, что смартфон Redmi K80 Ultra набирает более 3,24 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, что стало возможным благодаря высокопроизводительному чипсету MediaTek Dimensity 9400+, дополненному дискретным графическим чипом D2 от Xiaomi.

Компания отмечает наличие у новинки мощной системы охлаждения с испарительной камерой большой площади 3D IceLoop от Redmi, обеспечивающей эффективный отвод излишков тепла от компонентов, и движка Fury Engine 4.0 для дополнительного увеличения быстродействия.

Ранее сообщалось, что модель обзаведётся 6,83-дюймовым дисплеем LTPS OLED с разрешением 1,5K, аккумулятором ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, задней панелью из стекловолокна и защитой от пыли и влаги с рейтингом IP68.

Кроме того, новинка получит качественную аудиосистему, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, усовершенствованный вибромотор и металлическую среднюю рамку. Ранее производитель отметил, что модель дебютирует в ценовом диапазоне 3000 юаней (420 долларов США).

Ожидается, что смартфон Redmi K80 Ultra будет запущен к концу июня текущего года совместно с компактным игровым планшетом Redmi K Pad.