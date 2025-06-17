Новинка имеет больше видеопамяти и GPU с более высокой частотой

Предстоящая мобильная игровая видеокарта начального уровня Nvidia GeForce RTX 5050 появилась в базе данных бенчмарка Geekbench, раскрыв свои характеристики и производительность, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

На сайте Geekbench мобильная видеокарта GeForce RTX 5050 фигурирует с 20 потоковыми мультипроцессорами, что соответствует 2560 ядрам CUDA — таким же количеством обладает и модель предшествующего поколения, мобильная GeForce RTX 4050. Преимущество же новинки над предшественницей заключается в наличии 8 ГБ видеопамяти вместо 6 ГБ и чуть более высокой тактовой частоте GPU, превышающей 2,4 ГГц. Кроме того, новая модель, как ожидается, предложит полноценную поддержку новейших технологий Nvidia с использованием искусственного интеллекта.

В тесте OpenCL мобильная видеокарта GeForce RTX 5050 получила 88 727 очков, что на 11% выше по сравнению с показателем модели предшествующего поколения.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

В настоящее время нет точных данных относительно того, обзаведётся ли новинка быстрыми чипами памяти GDDR7, или же получит более медленные модули GDDR6.