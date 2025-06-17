Сообщается, что производитель уже работает над новой версией оболочки

Компания Samsung до сих пор продолжает глобальное развёртывание стабильной версии One UI 7 на базе Android 15, при этом уже тестируя следующую версию оболочки One UI 8 на основе Android 16, но, как утверждают информаторы, этим не ограничивается, пишет издание Gizmochina.

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Утверждается, что Samsung уже работает над следующим крупным обновлением, One UI 8.5, сохраняющим базу в виде Android 16, но предлагающим целый ряд нововведений и расширенных возможностей, отточенных в процессе работы над One UI 8.

Отмечается, что One UI 8.5 не только станет следующим крупным обновлением, но и поможет Samsung в конкурентной борьбе против Apple, одновременно позволив заполнить пробелы в циклах разработки. Интересно, что южнокорейская компания уже давно не использовала версии x.5 в обозначениях апдейтов, но в ближайшем будущем может вернуться к этому.

Ожидается, что первыми моделями, дебютирующими с предустановленной One UI 8.5, станут представители линейки Galaxy S26, анонс которых должен состояться в начале следующего года. Кроме того, полноценную поддержку One UI 8.5 среди уже представленных моделей могут получить лишь смартфоны линейки Galaxy S25, тогда как модели предшествующих поколений, возможно, будут иметь ряд ограничений.