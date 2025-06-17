Анонс новинок ожидается в текущем месяце

Бренд Redmi продолжает готовить своих потенциальных клиентов к предстоящему запуску топового смартфона Redmi K80 Ultra и компактного игрового планшета Redmi K Pad — сегодня производитель раскрыл дизайн предстоящих новинок, опубликовав рекламный постер, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

На опубликованном изображении обе новинки представлены в зелёном цветовом оформлении с матовой отделкой. Смартфон Redmi K80 Ultra оснащён круглым модулем камеры на задней панели, внешне практически не отличаясь от моделей Redmi K80 и K80 Pro, а планшет Redmi K Pad имеет одинарный блок камеры на тыльной стороне и светодиодную вспышку.

Также журналисты издания сумели заметить, что на модуле камеры Redmi K80 Ultra указано, что новинка оснащена 50-Мп камерой с оптической стабилизацией изображения.

Ранее обе модели появились в базе данных Geekbench с чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, 16 ГБ оперативной памяти и ОС Android 15.

В более ранних утечках Redmi K80 Ultra фигурировал с 6,83-дюймовый дисплеем LTPS OLED с разрешением 1,5K, аккумуляторной батареей ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт зарядки, металлической средней рамкой и пылевлагозащищённым корпусом с рейтингом IP68.

Планшет Redmi K Pad должен получить качественную 8.8-дюймовой LCD-панель с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц, а также поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Официальная презентация смартфона Redmi K80 Ultra и планшета Redmi K Pad должна состояться в июне текущего года.