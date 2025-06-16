Стоимость новинки будет стартовать от $115

Компания Realme готовится пополнить свой модельный ряд новым смартфоном Realme Narzo 80 Lite 5G, подробностями о характеристиках которого делится информатор Paras Guglani, пишет издание Gizmochina.

Realme Narzo 80 Lite 5G (Crystal Purple)

Утверждается, что смартфон Realme Narzo 80 Lite 5G будет оснащаться экраном с частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimenity 6300, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки будет снабжена 32-Мп датчиком GC32E2, автофокусом и поддержкой ряда функций с использованием технологий искусственного интеллекта. Модель будет иметь пылевлагозащищённый корпус, толщина которого составит 7,94 мм, с рейтингом IP64, поддержку 5G и предустановленную Realme UI 6.0.

Realme Narzo 80 Lite 5G (Onyx Black)

Источник фото: Gizmochina

Питанием устройство обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Новинка будет поставляться в чёрном (Onyx Black) и фиолетовом (Crystal Purple) цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Realme Narzo 80 Lite 5G в индийской рознице, как ожидается, составит 9999 рупий (115 долларов США) за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти и 11 999 рупий (140 долларов США) за вариант 6 ГБ+128 ГБ. С учётом появления подробных спецификаций запуск новинки может состояться в ближайшее время.