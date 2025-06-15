Новинка будет основана на чипсете Snapdragon 8 Elite 2.

Компания Xiaomi работает над своей предстоящей линейкой смартфонов Xiaomi 16, один из представителей которой может получить дополнительный экран, пишет издание Gizmochina по ссылкой на сообщение информатора Digital Chat Station.

Сообщается, что смартфон Xiaomi 16 Pro Max могут оснастить дополнительным дисплеем, расположенным на задней панели. Производитель уже использовал подобное решение в Xiaomi 11 Ultra, снабдив смартфон 1.1-дюймовым AMOLED-экраном на тыльной стороне, который предоставлял целый ряд возможностей, в том числе вывод служебной информации, просмотр сообщений и использование в качестве видоискателя для камеры.

Источник фото: Xiaomi

При этом у данной функции существовали и проблемы для производителя, перед которым возникал вопрос более эффективной компоновки без ущерба для функциональности устройства.

Кроме того, новинка получит высокопроизводительный чипсет следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, результаты теста которого совсем недавно были опубликованы этим же информатором.