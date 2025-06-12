Информатор раскрыл возможности нового чипсета.

Компания Qualcomm должна представить свой новейший высокопроизводительный чипсет Snapdragon 8 Elite 2 только в сентябре, но информатор Digital Chat Station уже сейчас публикует данные, раскрывающие возможности предстоящей новинки, пишет издание Gizmochina.

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Как утверждает информатор, чипсет следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 набирает более 4000 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6 и более 11000 очков в многоядерном. Это означает, что новинка обгонит своего предшественника примерно на 29 % по быстродействию одного ядра и на 12 % при многоядерной нагрузке.

Также новейшему чипсету приписывается наличие улучшенного графического процессора Adreno 840 с 16 МБ кэша GMEM, обладающего повышенной производительностью и эффективностью.

В более ранних утечках говорилось, что Snapdragon 8 Elite 2 будет выпускаться по 3-нм техпроцессу третьего поколения от TSMC и сможет достигать максимальной частоты около 4.8 ГГц. Ожидается, что первыми моделями, оснащёнными новым чипсетом, станут Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro.

Qualcomm планирует провести мероприятие Snapdragon Summit 2025, на котором должна представить свои новые продукты, в том числе Snapdragon 8 Elite 2, с 23 по 25 сентября текущего года.