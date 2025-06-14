Новинка появилась в базе данных Google Play Console

Компания Samsung в скором времени расширит ассортимент своих смартфонов рядом новых моделей, включая Galaxy F36 5G, который совсем недавно был замечен в базе данных Google Play Console, раскрыв некоторые свои характеристики, пишет издание Xpertpick.

Samsung Galaxy F36 5G. Источник фото: Xpertpick

На представленных изображениях Samsung Galaxy F36 5G предстаёт с изменённым дизайном задней панели, получившей обновлённый модуль камеры, размещённый вертикально и включающий в себя два объектива, расположенные вместе и один датчик, размещённый отдельно под ними. Светодиодная вспышка находится сбоку от блока камеры. На фронтальной панели в каплевидном вырезе экрана имеется селфи-камера.

Согласно базе данных Google Play Console, новинка оснащается экраном с разрешением Full HD+ (1080x2340 точек) и плотностью пикселей 450 PPI, чипсетом Exynos 1380 и 6 ГБ оперативной памяти. Устройство работает под управлением ОС Android 15, судя по всему, с надстройкой в виде One UI 7.

Отмечается, что Samsung Galaxy F36 5G имеет одинаковое с моделями M36 и Jump 4 кодовое имя «m36k», что может указывать на схожесть их характеристик. Запуск Galaxy F36 ожидается в июне текущего года.