Новинка получила 12 ГБ оперативной памяти

Ассортимент компании Vivo в скором времени должен пополниться не только новой складной моделью X Fold5, но и компактным смартфоном Vivo X200 FE, некоторые характеристики которого появились в сети чуть ранее, а сейчас новинка дебютирует в базе данных Geekbench, раскрывая данные о своём чипсете и ОЗУ, пишет издание Gizmochina.

Vivo X200. Источник фото: Vivo

На сайте Geekbench смартфон Vivo X200 FE указан с модельным номером V2503, чипсетом, конфигурация которого соответствует SoC MediaTek Dimensity 9300+, 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 15. В одноядерном тесте модель получила 2087 баллов, а в многоядерном — 6808 очков.

Источник фото: Gizmochina

Глобальный анонс компактного смартфона Vivo X200 FE, как ожидается, состоится 10 июля текущего года, а в продажу новинка может поступить 17 июля.