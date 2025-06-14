Вес новинки составит 200 грамм

Компания Vivo готовится к запуску своего нового компактного смартфона X200 FE, дополнительными подробностями о характеристиках которого делится издание GSMArena.

Vivo X200. Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Vivo X200 FE оснастят 6,31-дюймовым дисплеем, а его толщина составит около 8 мм при весе 200 г. В Индии новинка дебютирует в июле, тогда как период запуска модели на других рынках пока не известен.

В более ранних утечках говорилось, что X200 FE получит экран с разрешением 1,5K, чипсет MediaTek Dimensity 9300+ или 9400e, 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти, 50-Мп основную камеру с датчиком Sony IMX921, дополненную 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и датчиком Sony IMX882, и 50-Мп селфи-камеру.

Также новинке приписывается наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран, и пылевлагозащищённого корпуса, соответствующего рейтингу IP68/IP69.

Компактный смартфон Vivo X200 FE может дебютировать на мировом рынке 10 июля текущего года совместно со складной моделью Vivo X Fold5.