В одноядерном тесте устройство набрало 1321 балла, а в многоядерном 4082

Компания OnePlus работает над своим новым смартфоном Nord CE5, который совсем недавно появился в базе данных Geekbench, раскрыв свои возможности и некоторые характеристики, пишет издание GSMArena.

На сайте Geekbench смартфон OnePlus Nord CE5 представлен с чипсетом MediaTek Dimensity 8350, 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 15. В одноядерном тесте устройство набрало 1321 балла, а в многоядерном получило 4082.

Источник фото: GSMArena

В предыдущих утечках новинка фигурировала с 6,7-дюймовым плоским OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 256 ГБ постоянной памяти, 50-Мп основной камерой, 8-Мп сверхширокоугольным модулем, 16-Мп селфи-камерой и аккумуляторной батареей ёмкостью 7100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Смартфон OnePlus Nord CE5 может быть запущен 8 июля текущего год совместно с моделью OnePlus Nord 5.