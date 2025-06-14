Информатор раскрыл возможности чипа следующего поколения

Компании Qualcomm и MediaTek работают над своими высокопроизводительными чипсетами следующего поколения, данными о производительности которых делится информатор Digital Chat Station — несколько часов назад он опубликовал возможности Snapdragon 8 Elite 2 в тесте Geekbench 6, а сейчас делает это уже в отношении Dimensity 9500, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

По данным информатора, чипсет MediaTek Dimensity 9500 в бенчмарке Geekbench 6 набирает более 3900 и свыше 11 000 баллов в однопоточном и многопоточном тестах, что на 34% и 20% больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Dimensity 9400.

Также утверждается, что новинка будет обладать улучшенной архитектурой CPU, GPU и NPU, получит 16 МБ кэша L3 и 10 МБ кэша SLC, будет поддерживать четырёхканальную оперативную память LPDDR5X на скорости до 10667 Мбит/с и накопители UFS 4.1 через четырёхполосный интерфейс.

Ранее сообщалось, что чипсет следующего поколения будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC N3P и получит восемь больших ядер CPU, включая одно ядро Travis, три ядра Alto и четыре ядра Gelas, и графический процессор Immortalis-Drage на базе новой микроархитектуры с улучшенной поддержкой трассировки лучей.

Согласно недавней утечке, чипсет Dimensity 9500 может быть представлен чуть раньше чипа Snapdragon 8 Elite 2, который, как ожидается, будет презентован 23-25 сентября.