Производитель расширяет перечень устройств с поддержкой One UI 7.

Компания Samsung продолжает плавное развёртывание One UI 7 на базе Android 15 для своих мобильных устройств. Совсем недавно обновление стало доступным для смартфона Galaxy M33, пишет издание GSMArena.

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Сообщается, что обновление версии M336BXXUCFYE5 и размером около 3.5 ГБ уже доступно в некоторых странах Латинской Америки и Азии, а также в Европе и на Ближнем Востоке. Обновление содержит апдейт безопасности за май 2025 года.

Обладатели Galaxy M33 могут самостоятельно проверить доступность обновления, перейдя в Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить.

One UI 7 является крупнейшим обновлением в истории Samsung за последние несколько лет, предлагая улучшения пользовательского интерфейса, расширенные возможности, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, усовершенствованные приложения и ряд других нововведений. Его запуск переносился несколько раз, а глобальное развёртывание стабильной версии до сих пор не окончено.

Ожидается, что Samsung учла ошибки и выпустит One UI 8 на базе ОС Android 16, стабильная версия которой с рядом улучшений была представлена Google несколько дней назад, в срок.