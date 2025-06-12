Апдейт устраняет несовместимость патча KB5060842 с Easy Anti-Cheat.

Совсем недавно компания Microsoft выпустила очередное обновление безопасности для ОС Windows 10 и Windows 11, но некоторые геймеры столкнулись с проблемами после установки апдейта, поэтому софтверному гиганту в спешном порядке пришлось выпускать патч, устраняющий ошибки совместимости, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что Microsoft выпускает экстренный апдейт KB5063060 для ОС Windows 11 версии 24H2, который решает проблемы совместимости с античит-системой Easy Anti-Cheat, применяемой в некоторых играх с целью предотвращения обманных действий со стороны недобросовестных игроков.

Ранее после установки апдейта KB5060842 некоторые геймеры столкнулись с внезапной перезагрузкой ПК при запуске игр с Easy Anti-Cheat, и Microsoft даже пришлось приостановить развёртывание обновления. Как отмечает софтверный гигант, патч KB5063060 лишён данной проблемы. Кроме того, апдейт является кумулятивным, то есть содержит все исправления, добавленные ранее.

Патч KB5063060 доступен как через Центр обновления Windows, так и в Каталоге Центра обновления Microsoft.