Это заметно больше возможностей предшественника

Компания Honor работает над своим новым складным смартфоном Magic V5, который совсем недавно прошёл сертификацию 3C, раскрыв мощность зарядки, пишет издание Gizmochina.

Honor Magic V3. Источник фото: Gizmochina

На сайте 3C смартфон Honor Magic V5 указан с поддержкой зарядного устройства мощностью 80 Вт, что является заметным улучшением по сравнению с моделью прошлого поколения, Magic V3, поддерживающей 66-Вт зарядку.

Также новинке приписывается наличие более ёмкой аккумуляторной батареи на 6100 мА·ч, что на 950 мА·ч больше по сравнению с предшественником. Ранее модель была протестирована в бенчмарке Geekbench, подтвердив наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Утверждается, что складной смартфон будет обладать корпусом толщиной менее 9 мм в сложенном виде.

Официальная презентация смартфона Honor Magic V5 ожидается к концу июня текущего года.