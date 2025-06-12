Компания Honor работает над своим новым складным смартфоном Magic V5, который совсем недавно прошёл сертификацию 3C, раскрыв мощность зарядки, пишет издание Gizmochina.
Honor Magic V3. Источник фото: Gizmochina
На сайте 3C смартфон Honor Magic V5 указан с поддержкой зарядного устройства мощностью 80 Вт, что является заметным улучшением по сравнению с моделью прошлого поколения, Magic V3, поддерживающей 66-Вт зарядку.
Также новинке приписывается наличие более ёмкой аккумуляторной батареи на 6100 мА·ч, что на 950 мА·ч больше по сравнению с предшественником. Ранее модель была протестирована в бенчмарке Geekbench, подтвердив наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Утверждается, что складной смартфон будет обладать корпусом толщиной менее 9 мм в сложенном виде.
Официальная презентация смартфона Honor Magic V5 ожидается к концу июня текущего года.