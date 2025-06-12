Смартфон оснащён батареей на 5500 мАч

Компания Vivo расширяет свою линейку T4, представив новую модель Vivo T4 Ultra с мощным чипсетом и качественной камерой, пишет издание GSMArena.

Смартфон Vivo T4 Ultra оснащается 6,67-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 1260p+, частотой обновления 120 Гц, пиковой глобальной/локальной яркостью 1600/5000 нит и поддержкой 10-битных цветов, чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем UFS 3.1 объёмом 256/512 ГБ. Для более эффективного отвода тепла от SoC устройство обладает испарительной камерой большой площади.

Основная камера новинки представлена 50-Мп сенсором Sony IMX921 размером 1/1.56 дюйма и объективом с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения. Она дополнена 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп перископическим телеобъективом с диафрагмой f/2.55, трёхкратным оптическим зумом, оптической стабилизацией изображения, датчиком Sony IMX882 размером 1/1,95 дюйма и режимом макросъёмки. Также на задней панели располагается подсветка Aura Light. Селфи-камера имеет сенсор на 32 Мп и объектив с диафрагмой f/2.45.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч, поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Новинка имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP64, сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и стеклянную заднюю панель.

Модель поставляется с предустановленной FuntouchOS 15 на базе Android 15. Производитель обещает выпускать обновления ОС в течение последующих двух лет и апдейты безопасности на протяжении трёх лет. Новинка будет предлагаться в цветовых версиях Phoenix Gold и Meteor Grey.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Vivo T4 Ultra в индийской рознице составляет 38 000 рупий (445 долларов США) за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 12 ГБ+256 ГБ оценён в 40 000 рупий (470 долларов США), а конфигурация 12 ГБ+512 ГБ предлагается за 42 000 рупий (490 долларов США). В продажу новинка поступит с 18 июня текущего года.