Стоимость новинки начинается от $555

Бренд RedMagic выпускает свой новый игровой планшет в компактном форм-факторе, оснащённый флагманским чипсетом, мощной системой охлаждения и встроенным эмулятором ПК-игр, пишет издание GSMArena.

Планшет RedMagic Tablet 3 Pro снабжён 9,06-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 165 Гц, пиковой локальной яркостью до 1600 нит и ШИМ-затемнением с частотой 5280 Гц. Новинка оснащается 12/16/24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и накопителем UFS 4.1 Pro объёмом 256/512/1024 ГБ.

Устройство работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite, частоты которого пока не называются, поэтому неизвестно, представляет ли он собой стандартную версию, или разогнанный до 4,47 ГГц вариант Leading Version. Дополнительно новинка снабжена игровым чипом RedCore R3 Pro, обеспечивающим масштабирование в режиме до 2K/120 fps.

Для эффективного отвода излишков тепла модель оснащена системой охлаждения ICE-X с жидким металлом, испарительной камерой и вентилятором, дополнительно имеющим RGB-подсветку.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 8200 мА·ч, которая, по словам производителя, способна обеспечить до 5,5 часов игрового процесса в автономном режиме. Новинка поддерживает зарядное устройство мощностью 80 Вт, восполняющее заряд батареи от 0 до 50% всего за 20 минут.

Помимо Android-игр, в которых заявляются показатели до 165 fps, новинка поддерживает и тайтлы, разработанные для ПК, например, Tomb Raider, где производитель декларирует стабильные 60 fps, что достигается благодаря наличию встроенного эмулятора.

Планшет имеет корпус, изготовленный из алюминия, стеклянную заднюю панель и разъём USB 3.2 Gen 2 с поддержкой внешних дисплеев до 8K/60 Гц.

Источник фото: GSMArena

Стоимость игрового планшета RedMagic Tablet 3 Pro в китайской рознице начинается от 4000 юаней (555 долларов США) за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 16 ГБ+512 ГБ стоит 4700 юаней (655 долларов США), а топовая конфигурация 24 ГБ+1 ТБ оценена в 6000 юаней (835 долларов США).

В Китае новинка поступает в продажу уже сегодня, тогда как в мире дебютирует 1 июля под названием RedMagic Astra. В настоящее время доступна лишь версия Dawn Black Transparent, тогда как вариант Silverwing Transparent появится позже.

Также совместно с планшетом можно приобрести дополнительные аксессуары — RedMagic Shadow Blade Gamepad 3, оснащённый джойстиками с эффектом Холла, линейным двигателем и шестиосевым гироскопом, предлагается за 600 юаней (85 долларов США), а магнитная клавиатура RedMagic IceBlade стоит 1000 юаней (140 долларов США).