Запуск первых моделей линейки ожидается в сентябре.

Предстоящая линейка смартфонов Oppo Find X9 продолжает обрастать подробностями, раскрывающими характеристики новинок, благодаря информатору Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

В своём новом сообщении информатор утверждает, что серия Oppo Find X9 обзаведётся ультразвуковыми сканерами отпечатков, встроенными в дисплей, что станет улучшением по сравнению с моделями предшествующего поколения.

Также сообщается, что новинки тестируются с перископическим телеобъективом, пылевлагозащищённым корпусом с рейтингом IP68/IP69 и беспроводной зарядкой.

В более ранних утечках говорилось, что серия Oppo Find X9 может насчитывать четыре модели, включая компактную с 6,3-дюймовым дисплеем. Как утверждается, Find X9 Ultra получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, тогда как остальные обзаведутся SoC MediaTek Dimensity 9500.

Запуск первых представителей линейки Oppo Find X9 ожидается в сентябре текущего года.