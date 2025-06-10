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Запуск стабильной версии Android 16 состоится в ближайшие часы
Разработчики сообщили об этом в социальных сетях.

Компания Google тестировала свою новейшую ОС Android 16 в течение полугода и теперь наконец-то готова представить стабильную версию, о чём разработчики сообщают в социальных сетях.

Источник фото: GSMArena

В сообщении Android Developers говорится, что настало время финального релиза Android 16, поэтому увидимся завтра. Учитывая, что послание было опубликовано 10 июня, это означает, что финальная версия Android 16 выйдет в ближайшие часы.

Ожидается, что первыми обновление получат совместимые модели Pixel, тогда как другие производители выпустят апдейт для своих мобильных устройств позже. Целый ряд компаний уже позволял обладателям некоторых своих моделей изучить возможности предварительных версий Android 16, поэтому в ближайшие несколько недель стоит рассчитывать на развёртывание стабильного релиза.

Новейшая ОС Android 16 принесёт целый ряд улучшений и нововведений, в том числе переработанный интерфейс, новые функции, увеличение производительности и повышенную безопасность.

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#android 16
Источник: x.com
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