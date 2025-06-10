Apple обнародовала перечень iPhone, поддерживающих новейшую ОС

На конференции WWDC 2025 компания Apple представила свои новые продукты, включая новейшую iOS 26, для которой был опубликован перечень моделей iPhone, её поддерживающих, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что в процессе мероприятия Apple перечислила все модели, которые будут поддерживать iOS 26. Список выглядит следующим образом:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения или новее)

Отмечается, что опубликованный компанией список означает, что поддержка ОС для моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR подошла к концу, хотя их обладатели смогут рассчитывать на получение апдейтов безопасности.

В настоящее время доступ к бета-версии iOS 26 имеется у разработчиков при помощи Apple Developer Program, тогда как выход публичного предварительного релиза для обычных пользователей запланирован на следующий месяц через программу Apple Beta Software. Запуск стабильной версии iOS 26 должен состояться совместно с линейкой iPhone 17 в сентябре текущего года.