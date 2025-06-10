На конференции WWDC 2025 компания Apple представила свои новые продукты, включая новейшую iOS 26, для которой был опубликован перечень моделей iPhone, её поддерживающих, пишет издание Neowin.
Источник фото: Neowin
Сообщается, что в процессе мероприятия Apple перечислила все модели, которые будут поддерживать iOS 26. Список выглядит следующим образом:
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го поколения или новее)
Отмечается, что опубликованный компанией список означает, что поддержка ОС для моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR подошла к концу, хотя их обладатели смогут рассчитывать на получение апдейтов безопасности.
В настоящее время доступ к бета-версии iOS 26 имеется у разработчиков при помощи Apple Developer Program, тогда как выход публичного предварительного релиза для обычных пользователей запланирован на следующий месяц через программу Apple Beta Software. Запуск стабильной версии iOS 26 должен состояться совместно с линейкой iPhone 17 в сентябре текущего года.