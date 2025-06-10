Samsung реагирует на данную ситуацию.

Представленный в начале текущего года флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra получил некоторые изменения в дизайне по сравнению с предшественником, в том числе толстые металлические кольца, обрамляющие объективы камер, на которые жалуются некоторые пользователи, пишет издание Gizmochina.

Сообщается, что владелец Galaxy S25 Ultra под ником parthosarathi_b поделился фотографиями, на которых видно, что смартфон лишился одного из своих колец. Пользователь заявил, что это произошло при повседневном использовании без каких-либо падений и иных негативных воздействий. Компания Samsung отреагировала на данный инцидент, пригласив владельца смартфона в сервисный центр, где отпавшее кольцо камеры было заменено. Отмечается, что похожие случаи встречались и ранее, а основной причиной называется некачественный клей.

Источник фото: Gizmochina

Ранее эксперт JerryRigEverything продемонстрировал возможность отсоединения кольца камеры у Galaxy S25 Ultra обычным лезвием, хотя некоторые пользователи посчитали, что вряд ли кто-то будет использовать смартфон подобным образом. Как оказалось, через время не понадобилось даже лезвия.