Новинка дебютирует 11 июня текущего года.

Бренд RedMagic продолжает рассказывать о преимуществах своего предстоящего игрового планшета Gaming Tablet 3 Pro, постепенно раскрывая его возможности, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/RedMagic

В своём новом сообщении производитель отмечает, что игровой планшет RedMagic Gaming Tablet 3 Pro позволит наслаждаться играми, разработанными для ПК, в любое время и в любом месте благодаря наличию встроенного эмулятора. Судя по всему, бренд решил использовать уже проверенный продукт, так как дебютировавшие ранее смартфоны RedMagic 10S Pro и RedMagic 10S Pro+ также были оснащены встроенным инструментом, позволяющим запускать Windows-игры.

Новинку оснастят 9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K+, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, дополнительным игровым чипом и аккумуляторной батареей ёмкостью 8200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Официальная презентация игрового планшета RedMagic Gaming Tablet 3 Pro состоится в Китае 11 июня текущего года.