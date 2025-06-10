Заметных улучшений мощности зарядки тоже ждать не стоит

Компания Samsung работает над своим будущим флагманским смартфоном Galaxy S26 Ultra, обладающим целым рядом улучшений по сравнению с предшественником, но параметры аккумуляторной батареи и зарядки вряд ли будут его сильной стороной — это следует из сообщения информатора PandaFlashPro, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

По данным информатора, в настоящее время производитель тестирует Galaxy S26 Ultra с батареей ёмкостью менее 5400 мА·ч. Это означает, что новинка может унаследовать аккумулятор на 5000 мА·ч от модели предшествующего поколения, Galaxy S25 Ultra.

Заметного увеличения мощности зарядного устройства тоже ожидать не стоит — если ранее предполагалось о поддержке проводной зарядки на 65 Вт, то теперь информатор исключает эту возможность. Вероятно, что показатель может увеличиться совсем немного — до 50 Вт или чуть выше.

Ожидается, что официальная презентация серии Galaxy S26 состоится в начале следующего года.