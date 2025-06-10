Новая линейка должна дебютировать 11 июня текущего года.

Компания Huawei продолжает рассказывать о широких возможностях камер своей предстоящей серии Pura 80 — ранее производитель рассказал о способностях новинок в фотосъёмке, а сейчас касается потенциала моделей при видеозаписи, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

В своём новом тизере Huawei отмечает высокие показатели серии Pura 80 в процессе видеосъёмки при слабом освещении, выделяя широкий динамический диапазон, а также способность точного отображения различных градаций тени и света.

В более ранних утечках сообщалось, что Huawei может оснастить свои смартфоны Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra качественной основной камерой с 1-дюймовым датчиком, объективом с переменной диафрагмой и цветным фильтром RYYB, дополненной 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп перископическим телеобъективом с датчиком размером 1/1.3 дюйма.

Также новинки могут обзавестись новым режимом для видеозаписи, обеспечивающим повышенную чёткость, улучшенную насыщенность и яркие цвета.

Официальная презентация линейки Huawei Pura 80 должна состояться в Китае 11 июня текущего года.