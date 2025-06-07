Компания Huawei продолжает интриговать пользователей перед запуском новой линейки смартфонов Pura 80. Теперь производитель выпустил сразу два новых видеоролика, посвящённых предстоящим новинкам, пишет издание GSMArena.
Источник фото: GSMArena
В первом видеоролике компания коснулась собственного бренда фотосъёмки XMAGE, показав целый ряд своих флагманских устройств, в том числе предстоящую линейку Pura 80, тогда как во втором намекнула на широкие возможности перископического телеобъектива, продемонстрировав несколько мультифокусных расстояний — от 2x (48 мм) и 3.7x (89 мм), которые, судя по всему, относятся к оптическому зуму, до 10x (240 мм) и 20x, вероятно, являющихся гибридным зумом.
В предыдущих утечках говорилось, что смартфоны Huawei Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra обзаведутся основной камерой с однодюймовым датчиком, переменной диафрагмой и цветным фильтром RYYB, 50-Мп перископическим телеобъективом с сенсором размером 1/1.3 дюйма и 50-Мп сверхширокоугольным модулем.
Официальная презентация серии Pura 80 запланирована на 11 июня текущего года.