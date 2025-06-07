Серия будет представлена 11 июня текущего года.

Компания Huawei продолжает интриговать пользователей перед запуском новой линейки смартфонов Pura 80. Теперь производитель выпустил сразу два новых видеоролика, посвящённых предстоящим новинкам, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

В первом видеоролике компания коснулась собственного бренда фотосъёмки XMAGE, показав целый ряд своих флагманских устройств, в том числе предстоящую линейку Pura 80, тогда как во втором намекнула на широкие возможности перископического телеобъектива, продемонстрировав несколько мультифокусных расстояний — от 2x (48 мм) и 3.7x (89 мм), которые, судя по всему, относятся к оптическому зуму, до 10x (240 мм) и 20x, вероятно, являющихся гибридным зумом.

В предыдущих утечках говорилось, что смартфоны Huawei Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra обзаведутся основной камерой с однодюймовым датчиком, переменной диафрагмой и цветным фильтром RYYB, 50-Мп перископическим телеобъективом с сенсором размером 1/1.3 дюйма и 50-Мп сверхширокоугольным модулем.

Официальная презентация серии Pura 80 запланирована на 11 июня текущего года.