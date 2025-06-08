Компания перечислила преимущества своего браузера.

Компания Microsoft продолжает объяснять пользователем, почему стоит отдать предпочтение её продуктам — в своём новом материале софтверный гигант коснулся преимуществ браузера Edge, рекомендуя использовать его вместо Chrome, пишет издание Neowin.

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Microsoft отмечает, что браузер Edge выгодно отличается от Google Chrome более тесной интеграцией с экосистемой Windows, а также сервисами Microsoft 365 и инструментами ИИ, получая выгоду в плане быстродействия. Софтверный гигант выделяет оптимизированную архитектуру своего браузера, благодаря которой достигается эффективное распределение нагрузки на CPU, обеспечивая плавную работу даже на устройствах, обладающих не слишком высокими характеристиками.

По словам компании, Microsoft Edge обеспечивает эффективное функционирование расширений, в том числе блокировщиков рекламы и менеджеров паролей, а также обладает дополнительными функциями для эффективного использования ресурсов, в том числе поддержкой спящих вкладок. Рассказав о всех преимуществах своего браузера, Microsoft советует отказаться от Chrome в пользу Edge, чтобы убедиться в его превосходстве.