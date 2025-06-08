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Poco F7 с оригинальным дизайном задней панели появился на реальной фотографии
Запуск новинки ожидается в текущем месяце.

Бренд Poco готовится к запуску своего нового смартфона Poco F7, который появился в сети Интернет на опубликованном информатором Abhishek Yadav изображении, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina/Abhishek Yadav

На представленной фотографии демонстрируется задняя панель Poco F7, получившая оригинальный дизайн в двухцветном исполнении с прозрачной вставкой и прямоугольным модулем камеры с закруглёнными краями, вмещающим в себя два объектива. Внешний вид новинки позволяет предположить, что устройство ориентировано на геймеров.

Также на тыльной стороне можно заметить надпись «50MP OIS», что, судя по всему, указывает на наличие 50-Мп основной камеры с оптической стабилизацией изображения.

В более ранних утечках сообщалось, что Poco F7 может унаследовать ключевые характеристики от Redmi Turbo 4 Pro, получив 6.83-дюймовый дисплей LTPS OLED с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 20-Мп селфи-камеру.

Ожидается, что смартфон Poco F7 будет официально представлен в июне текущего года.

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#poco f7
Источник: gizmochina.com
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