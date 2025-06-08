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Apple расширит возможности iOS 26 при помощи искусственного интеллекта
Эксперт рассказал о новых возможностях ИИ в iOS 26.

Компания Apple готовится к предстоящей конференции WWDC 2025, где представит ряд своих новых продуктов, в том числе iOS 26 с улучшенными технологиями искусственного интеллекта, о возможностях которых рассказал аналитик Марк Гурман из Bloomberg, пишет издание Neowin.

Источник фото: MacRumors

Как сообщает эксперт, в iOS 26 компания Apple тесно интегрирует приложение Translate с операционной системой и ИИ-платформой Apple Intelligence, расширив его возможности переводом телефонных разговоров и текстовых сообщений в режиме реального времени.

Также утверждается, что Apple позволит сторонним разработчикам получить доступ к обновлённому набору генеративных моделей ИИ Foundation Models, лежащих в основе Apple Intelligence. Эти модели будут доступны для использования как в облаке, так и на устройствах, но для сторонних разработчиков их применение будет ограничено лишь мобильными устройствами.

Кроме того, в iOS 26 пользователи смогут объединять два стандартных эмодзи при помощи функции Genmoji для создания нового, а также получат больше возможностей благодаря функциям ИИ в приложении Shortcuts.

Отмечается, что новая функция, позволяющая расходовать заряд аккумуляторной батареи более эффективно и использующая для этого технологии ИИ, может дебютировать чуть позже в текущем году с серией iPhone 17, в частности iPhone 17 Air.

Ещё одним нововведением станет новая версия Xcode, подключаемая к сторонним языковым моделям LLM. По словам аналитика, в настоящее время Apple ведёт переговоры с Google, чтобы иметь возможность внедрения Gemini в свои мобильные устройства в качестве альтернативы для ChatGPT, хотя об этом на WWDC 2025 вряд ли будут говорить, так как сделка ещё далека от завершения.

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#apple #ios 26
Источник: neowin.net
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