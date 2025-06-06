Стандартный показатель TBP составляет 160 Вт

Компания AMD анонсировала свою новую игровую видеокарту Radeon RX 9060 XT несколько недель назад, а сейчас новинка официально поступает в продажу, пишет издание Neowin.

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Игровая видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT основана на архитектуре RDNA 4, имеет GPU с 32 вычислительными блоками, 64 блоками ROP, 32 ускорителями трассировки лучей третьего поколения, 64 ускорителями ИИ второго поколения и тактовой частотой до 3.13 ГГц в режиме Boost, 8/16 ГБ видеопамяти GDDR6 20 Гбит/c, 128-битную шину и 32 МБ Infinity Cache. Пропускная способность памяти достигает 320 ГБ/с.

Новинка снабжена интерфейсом PCIe 5.0 x16, что обеспечит полноценное соединение даже на старых ПК, а также разъёмами HDMI 2.1b и DisplayPort 2.1a. Стандартный показатель TBP составляет 160 Вт, но, как отмечает AMD, он может варьироваться от 150 до 182 Вт.

Рекомендованная производителем стоимость версии Radeon RX 9060 XT с 8-ГБ видеобуфером составляет 299 долларов США, а варианта на 16 ГБ — 349 долларов.

В игровых тестах, опубликованных чуть ранее, Radeon RX 9060 XT 16 ГБ обеспечивала схожие с Radeon RX 7700 XT и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ средние показатели fps, уступая лишь на 4-6%, а также опередила RTX 5060 на 10%.