Новинка поставляется с 4/8 ГБ оперативной памяти.

Бренд Redmi расширяет линейку своих доступных моделей планшетов, представив Redmi Pad 2, который приходит на смену Redmi Pad, обладая рядом улучшений, пишет издание GSMArena.

Планшет Redmi Pad 2 снабжается экраном с более высокими характеристиками по сравнению с моделью предшествующего поколения — 11-дюймовая панель IPS LCD имеет разрешение 2560x1600 точек, частоту обновления 90 Гц и пиковую яркость 600 нит, а также поддержку ввода с использованием стилуса Redmi Smart Pen.

Новинка оснащена чипсетом MediaTek Helio G100 Ultra, представленным в августе прошлого года, который по ключевым характеристикам соответствует чипу Helio G99 в составе Redmi Pad, поэтому увеличения производительности, судя по всему, ждать не стоит.

Новинка выпускается в конфигурациях с 4/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, имеет слот расширения для карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ, 8-Мп камеру на задней панели и 5-Мп фронтальный модуль для селфи и видеозвонков.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 9 000 мА·ч, что на 1 000 мА·ч больше на фоне показателя предшественника, с поддержкой быстрой 18-Вт зарядки через порт USB Type-C.

Источник фото: GSMArena

Модель поставляется с предустановленной HyperOS 2 на базе Android 15. Покупатель может выбрать из фиолетового (Lavender Purple), зелёного (Mint Green) и серого (Graphite Gray) цветовых оформлений.

Стоимость планшета Redmi Pad 2 с поддержкой только Wi-Fi в Великобритании начинается от 169 фунтов стерлингов за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, достигая 219 фунтов стерлингов за вариант 8 ГБ+256 ГБ, тогда как цена модели, поддерживающей сотовую связь 4G, стартует от 219 фунтов стерлингов за конфигурацию 4 ГБ+128 ГБ, доходя до 259 фунтов стерлингов за версию 8 ГБ+256 ГБ.