Новое поколение CPU должно дебютировать во второй половине 2026 года

Компания Intel работает над новым поколением своих настольных процессоров, которое имеет кодовое название Nova Lake-S, а информаторы Jaykihn и Bionic_Squash раскрывают дополнительные подробности о предстоящих новинках, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

Как утверждает Jaykihn, настольные процессоры Intel Nova Lake-S будут иметь встроенные графические чипы, сочетающие в себе архитектуры Xe3 и Xe4, причём Xe3 будет использоваться в качестве основы, отвечая за вычислительную мощность, тогда как на Xe4 будут возложены обязанности по отображению и кодированию/декодированию медиа.

Информатор Bionic_Squash дополняет эту утечку, говоря о том, что архитектура Xe3 для iGPU в составе процессоров Nova Lake-S может быть подвергнута ряду улучшений после выхода настольных видеокарт Celestial и мобильных процессоров Panther Lake.

В настоящее время утечки позволяют сделать вывод, что флагманские настольные процессоры Intel Nova Lake-S будут насчитывать до 52 ядер, включая 16 P-ядер Coyote Cove, 32 E-ядра Arctic Wolf и 4 LP E-ядра, модели среднего сегмента получат до 16 ядер, в том числе 4 P-ядер, 8 E-ядер и 4 LP E-ядер, а представители начального уровня будут иметь до 8 ядер.

На данный момент неизвестно, будут ли архитектуры Xe3 и Xe4 применяться для всех моделей Nova Lake-S, или же только для топовых.

Ожидается, что запуск настольных процессоров Intel Nova Lake-S состоится во второй половине следующего года.