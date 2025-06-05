Новинка охватывает 99% цветового пространства DCI-P3

Компания LG выпускает свой новый сверхширокий 40-дюймовый монитор UltraFine 40WT95UF, позиционируемый в качестве продукта для профессионального использования и оснащённый сверхскоростным подключением Thunderbolt 5, пишет издание Gizmochina.

Монитор LG UltraFine 40WT95UF оснащается 39,7-дюймовой изогнутой панелью IPS Black с радиусом изгиба 2500R, разрешением 5K2K (5120x2160 точек), частотой обновления 120 Гц и сертификатом VESA Display HDR 600.

Заявленный охват цветовой пространства DCI-P3 составляет 99%. Производитель отмечает, что новинка имеет заводскую калибровку, обеспечивающую высокую точность цветопередачи. Также имеется поддержка AMD FreeSync Premium для устранения визуальных артефактов.

Модель снабжена широким набором портов, включая два Thunderbolt 5, поддерживающих пропускную способность до 80 Гбит/c и позволяющих заряжать устройства мощностью до 96 Вт, два HDMI, один DisplayPort 2.1, один восходящий и четыре нисходящих USB Type-C, два USB Type-A и Ethernet-разъём RJ45.

Источник фото: Gizmochina

Монитор оснащён KVM-переключателем, датчиком освещённости, позволяющим регулировать яркость и цветовую температуру, двумя 10-Вт динамиками, подставкой для регулировки положения, а также программным обеспечением OnScreen Control и Dual Controller, обеспечивающим расширение возможностей.

Информацию о стоимости и доступности монитора LG UltraFine 40WT95UF производитель в настоящее время не предоставляет.