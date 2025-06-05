Модель будет поддерживать более 150 спортивных режимов.

Компания Xiaomi готовится к запуску своего нового смарт-браслета Xiaomi Smart Band 10, а издание Xpertpick совместно с информатором Sudhanshu Ambhore заранее публикует изображения и характеристики новинки.

На опубликованных изображениях фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 представлен с дисплеем эллиптической формы, обрамлённым тонкими рамками. Экран новинки будет представлять собой 1,72-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 212x520 точек и плотностью пикселей 326 PPI.

Питать новинку будет аккумуляторная батарея ёмкостью 233 мА·ч, которая, по словам производителя, может полностью заряжаться всего за один час и обеспечивать автономную работу устройства в течение 21 дня.

Кроме того, фитнес-браслет оснастят алюминиевой рамкой, ремешком из ТПУ и целым набором сенсоров, включая гироскоп, датчик освещённости, электронный компас, акселерометр и датчик PPG. Размеры устройства составят 46,57x22,54x10,95 мм при весе 15,95 г (без ремешка).

Новинка будет поддерживать более 150 спортивных режимов, работать под управлением HyperOS 2.0 и иметь совместимость со смартфонами с Android 8.0 / iOS 12.0 и выше. Пользователи смогут следить за состоянием своего здоровья при помощи приложения Mi Fitness. На выбор покупателю предложат версии с чёрным, белым и розовым ремешком. В ЕС ценник умного браслета Xiaomi Smart Band 10 составит от 40 до 50 евро.

Источник фото: Xpertpick



