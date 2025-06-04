Смартфон оснащается чипсетом Dimensity 8350 Ultimate.

Компания Infinix представила свой новый доступный игровой смартфон Infinix GT 30 Pro, обладающий заманчивым соотношением цены и качества, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Infinix GT 30 Pro оснащается 6,78-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и частотой дискретизации касания 240 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ постоянной памяти. Новинка снабжается чипсетом MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, который не является флагманским, но, по словам производителя, способен обеспечить показатель 120 кадров в секунду в игре BGMI (версии PUBG Mobile для Индии).

Игровая направленность смартфона подтверждается наличием плечевых триггеров с частотой отклика 520 Гц, имитирующих триггеры контроллера и расширяющих возможности геймеров.

На задней панели новинки размещается 108-Мп основная камера, дополненная 8-Мп сверхширокоугольным модулем, а на фронтальной стороне располагается 13-Мп камера для селфи и видеозвонков. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч, поддерживающая быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 45 и 30 Вт соответственно.

Модель имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP64, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и ИК-модуль. Новинка поставляется с предустановленной XOS 15 на базе Android 15. Покупатель может выбрать из чёрного (Dark Flare) и белого (Blade White) цветовых оформлений — первый вариант имеет LED-подсветку с 10 настраиваемыми режимами, тогда как второй ограничен белыми светодиодами.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость игрового смартфона Infinix GT 30 Pro в индийской рознице стартует от 24 999 рупий (290 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, достигая 26 999 рупий (315 долларов США) за вариант 12 ГБ+256 ГБ. В продажу новинка поступает 12 июня текущего года.