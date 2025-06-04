Новинка оценена в 55 долларов.

Компания Lenovo выпускает игровой контроллер Legion G9, позволяющий превратить геймерский планшет Legion Y700 (2025) в портативную игровую консоль, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Игровой контроллер Lenovo Legion G9, разработанный для планшета Legion Y700 (2025) и подключаемый к нему при помощи разъёма USB Type-C, использует датчики Холла как для двойных джойстиков, так и для переключателей в триггерах, что обеспечивает высокую точность, долговечность и отсутствие дрейфа стиков с течением времени.

Кроме того, новинка снабжена четырьмя программируемыми задними кнопками, расширяющими возможности геймеров, и настраиваемой RGB-подсветкой.

В будущем производитель обещает представить Legion G9 Pro с улучшенными вибромоторами для более эффективной обратной связи и оптическими клавишами ABXY с лучшим временем отклика и более продолжительным сроком службы.

Стоимость игрового контроллера Lenovo Legion G9 в китайской рознице составляет 399 юаней (55 долларов США).