Раскрыта возможная дата анонса новой серии.

Компания Google работает над своей новой линейкой смартфонов Pixel 10, которые могут быть представлены в тот же период, что и модели предшествующего поколения, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Если ранее предполагалось, что презентация смартфонов серии Pixel 10 состоится раньше, чем анонс моделей линейки Pixel 9, представленной 13 августа прошлого года, то свежая утечка говорит о том, что новинки будет презентованы ровно в эту же дату в 2025 году.

В более ранних утечках сообщалось, что серия Google Pixel 10 получит дисплеи с более высокой частотой ШИМ-затемнения и будет оснащена чипсетом Tensor G5, который будет производиться TSMC, а не Samsung. Также модем от MediaTek придёт на смену Exynos, сохранив при этом поддержку спутниковой связи.

С учётом того, что Google планирует представить стабильную версию Android 16 в ближайшие несколько недель, линейка Pixel 10, судя по всему, будет поставляться с данной версией ОС.