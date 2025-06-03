Новинка получит активную систему охлаждения

Бренд RedMagic готовится к запуску своего нового игрового планшета, разослав приглашения на мероприятие, посвящённое презентации новинки, благодаря чему стало известно её название, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

На изображении, опубликованном информатором Digital Chat Station, раскрывается, что новый игровой планшет RedMagic получит название Gaming Tablet 3 Pro. Предполагается, что новинку оснастят разогнанным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version, который может достигать тактовой частоты 4.47 ГГц.

В более ранних утечках говорилось, что игровой планшет может обзавестись 9-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2400x1504 точек, аккумуляторной батареей ёмкостью 8240 мА·ч и активной системой охлаждения с вентилятором.

Ожидается, что запуск игрового планшета RedMagic Gaming Tablet 3 Pro состоится в июне текущего года.