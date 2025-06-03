Анонс нового продукта может состояться на CES 2026.

Несколько дней назад в сети Интернет появились слухи о том, что Nvidia работает над своим собственным APU для игровых ноутбуков, а сейчас издание UDN раскрывает некоторые подробности, пишет сайт NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Утверждается, что для разработки APU компания Nvidia сотрудничает с MediaTek, а первый ноутбук, который его получит, будет произведён Dell. По данным издания, TDP гибридного процессора составит 65 Вт, а его производительность будет на уровне мобильной GeForce RTX 4070, что будет достигаться за счёт использования встроенного графического процессора с архитектурой Blackwell.

Также предполагается, что MediaTek будет использовать процессорные ядра Arm, как и для целого ряда других своих чипсетов, что в паре с GPU от Nvidia позволит APU обогнать продукты от Qualcomm по общей производительности.

Ожидается, что анонс нового APU от Nvidia и MediaTek состоится в начале января следующего года на CES 2026, а чуть позже дебютируют первые игровые ноутбуки, оснащённые новым гибридным процессором.