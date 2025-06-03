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Складной Honor Magic V5 может получить ёмкую батарею на 6100 мАч
Это почти на 1000 мАч больше по сравнению с предшественником.

Компания Honor готовится к запуску своего нового складного смартфона Honor Magic V5, который совсем недавно прошёл сертификацию CMIIT, раскрыв ёмкость аккумуляторной батареи, пишет издание GSMArena.

Источник фото: Gizmochina

В базе данных CMIIT смартфон Honor Magic V5 с модельным номером MHB-AN10 фигурирует с минимальной ёмкостью батареи в 5950 мА·ч, что указывает на типичную ёмкость аккумулятора, заявляемую производителем, около 6100 мА·ч.

Это же подтверждает и информатор, утверждающий, что складной смартфон от Honor будет обладать аккумулятором, ёмкостью на 100 мА·ч больше по сравнению с батареей Vivo X Fold5, которая, согласно более ранним утечкам, имеет ёмкость 6000 мА·ч.

Если это так, то ёмкость аккумулятора Honor Magic V5 будет превышать показатель батареи модели предшествующего поколения (5150 мА·ч) почти на 1000 мА·ч. Также новинке приписывается наличие тонкого корпуса — в сложенном состоянии его толщина будет составлять менее 9 мм, что также является улучшением по сравнению с Honor Magic V3, имеющим корпус толщиной 9.2 мм.

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#honor magic v5
Источник: gsmarena.com
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