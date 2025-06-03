Новинка поддерживает стандарт связи 5G.

Компания Realme представила не только свой доступный смартфон Realme C71, но и модель Realme C73, получившую более низкую цену.

Как пишет издание GSMArena, смартфон Realme C73 снабдили 6.67-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+, чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне новинки располагается 32-Мп основная камера, а на фронтальной панели размещена 32-Мп камера для селфи и видеозвонков. Поддерживает автономную работу устройства аккумулятор, ёмкость которого составляет 6000 мА·ч, что вполне неплохо для бюджетной модели, но мощность проводной зарядки ограничена 15 Вт, хотя дополнительно имеется поддержка обратной проводной зарядки на 5 Вт.

Кроме того, новинка поддерживает стандарт беспроводной связи 5G, имеет сертификат военного класса MIL-STD-810H, что указывает на устойчивость устройства целому ряду негативных воздействий, и обладает корпусом толщиной 7.94 мм.

Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0. Модель предлагается в чёрном (Onyx Black), зелёном (Jade Green) и фиолетовом (Crystal Purple) цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Realme C73 в индийской рознице начинается от 10 499 рупий (125 долларов США) за версию 4 ГБ+64 ГБ и достигает 11 499 рупий (135 долларов США) за вариант 4 ГБ+128 ГБ.