Рекомендованная цена новинки составляет около $150.

Компания Realme презентовала свой новый доступный смартфон Realme C71, оснащённый ёмкой аккумуляторной батареей, пишет издание GSMArena.

Смартфон Realme C71 снабжается 6.67-дюймовой LCD-панелью с разрешением 720x1604 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 725 нит, чипсетом Unisoc T7250, 4/6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Основная камера на задней панели представлена 50-Мп датчиком, а селфи-камера на фронтальной стороне имеет 5-Мп сенсор. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 6300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной 45-Вт зарядки SuperVOOC.

Новинка имеет один динамик, NFC-модуль, боковой сканер отпечатков пальцев, GPS, сертификат военного класса MIL-STD-810H, выдерживая падения с высоты до полутора метров, поддерживает стандарты беспроводной связи 4G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. В качестве операционной системы установлена Realme UI на базе Android 15. Размеры устройства достигают 165.8x75.9x7.79 при весе 196 г.

Источник фото: GSMArena

Рекомендованная стоимость смартфона Realme C71 во Вьетнаме составляет 3 990 000 донгов (153 доллара США), но в настоящее время некоторые магазины проводят акцию, благодаря чему цена падает до 3 790 000 донгов (145 долларов США).