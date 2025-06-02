Samsung расширит список смартфонов, участвующих в программе предварительного тестирования.

Несколько дней назад стало известно, что компания Samsung, судя по всему, не будет ограничиваться моделями Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra в процессе предварительного тестирования One UI 8, а свежая утечка приносит дополнительные подробности относительно расширения списка и периода запуска, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что первая бета-версия One UI 8 на базе Android 16 для линейки Galaxy S24 выйдет в конце июня или начале июля текущего года, тогда как обладателям моделей серии Galaxy S23 придётся подождать до начала или середины июля.

Ожидается, что Google выпустит стабильную версию Android 16 в ближайшие несколько недель, что, судя по всему, и заставляет Samsung действовать быстрее, учитывая свои прошлые ошибки с тестированием и развёртыванием One UI 7.

Обновление One UI 8 не такое масштабное, как One UI 7, но всё же содержит целый ряд новшеств, о которых сообщалось в более раннем материале.