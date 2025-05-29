Несколько часов назад компания Samsung дала старт программе предварительного тестирования One UI 8, выпустив первую бета-версию для трёх моделей смартфонов серии Galaxy S25, попутно раскрыв новые возможности оболочки, список которых публикует издание SamMobile.
Источник фото: SamMobile
Обновление One UI 8 приносит целый ряд улучшений и изменений, в том числе:
- возможность более удобного доступа к элементам быстрого управления в приложении Камера, проведя пальцем вверх или вниз в произвольной области предварительного просмотра;
- повышенную безопасность при хранении данных в Защищённой папке благодаря возможности её полного скрытия и шифрования, а также способности скрыть приложения и запретить уведомления при блокировке;
- усовершенствованный Samsung DeX с расширенной поддержкой внешних дисплеев и улучшенным режимом разделённого экрана;
- обновлённый браузер Samsung Internet с оптимизированным меню и быстрым доступом к необходимым функциям;
- более простой обмен файлами между устройствами благодаря улучшенной функции Быстрой отправки (Quick Share), а также возможность более быстрого поиска загруженных файлов благодаря фильтру по приложениям;
- обновлённое приложение Напоминания (Reminder) с переработанными категориями, новыми шаблонами и более эффективным добавлением напоминаний с возможностью голосового ввода;
- улучшенное приложение Календарь (Calendar), позволяющее добавлять напоминания без необходимости заходить в приложение «Напоминания», с возможностью быстрого добавления событий на основе прошлых;
- усовершенствованное приложение Samsung Health, которое теперь позволяет устанавливать напоминания о приёмах пищи, а также бросить виртуальный вызов своим друзьям и коллегам, кто именно пробежит определённую дистанцию быстрее;
- приложение Погода с улучшенными визуальными эффектами;
- более простой просмотр записанных звонков в Контактах;
- улучшенные карточки профиля с возможностью простого создания и редактирования;
- большее количество способов увеличения и уменьшения масштаба на экране благодаря добавлению кнопок;
- способность управлять мышью при помощи клавиш на физической клавиатуре;
- более простое подключение к трансляциям Auracast благодаря использованию QR-кодов;
- возможность увеличить размер клавиш на экранной клавиатуре;
- улучшенное сопряжение слуховых аппаратов Bluetooth в настройках специальных возможностей;
- способность объединять существующие будильники в группу с последующей возможностью добавления её виджета на Главный экран;
- новые пресеты и рутинные действия для настройки и получения данных ряда приложений.
Ожидается, что Samsung выпустит 4-6 бета-версий One UI 8, прежде чем приступить к развёртыванию стабильной версии оболочки.