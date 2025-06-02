Новинка имеет кольцевую подсветку и дополнительную кнопку спуска затвора.

Компания Lenovo выпускает компактную цифровую камеру Lenovo C55, которая может заинтересовать любителей видеоблогов и обладает демократичной ценой, пишет издание NotebookCheck.

Цифровая камера Lenovo C55 снабжена 64-Мп CMOS-сенсором Sony размером 1/3 дюйма, дисплеем с диагональю 2.8 дюйма, который может выполнять функцию цифрового видоискателя, и специальным диском, позволяющим переключаться между различными режимами. Видеоблогеры оценят наличие кольцевой подсветки и второй кнопки спуска затвора, расположенной спереди и дополняющей основную, находящуюся сверху по соседству с кнопкой питания.

Источник фото: NotebookCheck/Lenovo

Новинка поддерживает запись видео в формате 4K, обеспечивает 18-кратный цифровой зум и диапазон ISO от 100 до 6400. Модель оснащается слотом расширения для карт памяти microSD и аккумуляторной батареей ёмкостью 1300 мА·ч, которая, по словам производителя, обеспечивает до двух часов автономной работы при фотосъёмке и до 80 минут в процессе записи видео. Размеры устройства составляют 112x71.5x34.5 мм при весе 190 г.

Стоимость цифровой камеры Lenovo C55 на китайской площадке JD.com начинается от 499 юаней (69 долларов США) за версию с накопителем объёмом 64 ГБ и достигает 559 юаней (78 долларов США) за 128-ГБ вариант.